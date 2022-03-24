AKP’li Ardahan Çıldır belediye başkanına ‘kasten yaralama’ davası

24 Mart 2022 Perşembe, 04:00

AKP’li Ardahan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’nun, dilekçe vermek üzere belediyeye gelen M.K. adlı kişiye önce kafa attığı, sonra silah çektiği iddia edildi. Azizoğlu’nun talimatı ile darp edildiğini öne süren M.K., darp raporu alarak hem Azizoğlu hem de darp eden görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Azizoğlu’nun da bulunduğu toplam 3 kişi hakkında “kasten yaralama” suçundan dava açıldı.

İddianameye ve ifadelere yansıyan iddialara göre, M.K., arasında gönül ilişkisi olan ancak daha sonra bu ilişkisi sonlanan belediye çalışanı H.A’nın kendisi hakkındaki iddiaları nedeniyle şikayet dilekçesi vermek üzere 29 Eylül’de Çıldır Belediyesi’ne gitti. Dilekçeyi kimsenin kabul etmemesi üzerine Başkan Azizoğlu’nun makamına giden M.K, dilekçeyi doğrudan Azizoğlu’na sundu. Dilekçenin bir kısmını okuyan ve küfür eden Azizoğlu ise masasının üzerine çıkarak M.K’ye kafa attı.

SİSTEM ÇALIŞMIYORMUŞ!

Daha sonra masasının çekmecesinden silah çıkaran Azizoğlu, kapının önünde bulunan kişilere “Öldürün bunu” diyerek bağırdı. Odaya giren dört kişi de M.K’yi darp etti. Darp raporu alan M.K, Azizoğlu ve dört kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmasında belediye binasının güvenlik kamerası görüntülerinin sunulması istendi. Savcılığa yazı yazan Başkan Azizoğlu, “binanın tadilata alındığını ve kamera sisteminin çalışmadığını” bildirdi.

"DAVAYA YETER ŞÜPHE"

İfadeleri ve delilleri inceleyen Ardahan Cumhuriyet Savcılığı, 3 Mart’ta, Azizoğlu ve 2 belediye çalışanı hakkında “basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama” suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, “şüphelilerin, üzerlerine atılı suçu işledikleri hususunda kamu davası açmaya yeter süphenin oluştuğu” vurgulandı. “Şüphelilerin üzerlerine atılı eylemler ile kamu görevlisi olmaları arasında illiyet bağının olmamasının” savunulması ise dikkat çekti. Öte yandan, “silahla tehdit, hukuki bir neden olmaksızın yetkili makamlara verilen dilekçeyi kabul etmemek ve hakaret” suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.