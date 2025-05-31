Sena'nın intihar notunda ismi geçen araştırma görevlisi için soruşturma başlatıldı

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Düzgün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Düzgün, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

NOTTAKİ İSMİ GEÇTİ, SORUŞTURMA AÇILDI

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen ve Ahmet isminde bir erkeğe değinilen notta, ilgili ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürüldü.

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.