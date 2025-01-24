Şenal Sarıhan’a Uğur Mumcu Özel Ödülü

Antalya Barosu Uğur Mumcu Özel Ödülü'ne 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Avukat Şenal Sarıhan layık görüldü

Şenal Sarıhan’a Uğur Mumcu Özel Ödülü
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:39

Antalya Barosu, Uğur Mumcu Anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl, 24 Ocak’ta sunulmak üzere insan hakları ve hukukun demokratikleşmesi konusunda emek veren kişilere Uğur Mumcu Özel Ödülü veriyor. Ödüle bu yıl, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Avukat Şenal Sarıhan layık görüldü.

Ödül töreni bu akşam 19.30 da Antalya Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda düzenlenen Uğur Mumcu Anma etkinliği içinde gerçekleşecek.  

 


Etiketler: #Şenal Sarıhan

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