Tutuklu sendika başkanına ikinci ret! Mahkeme itirazı da kabul etmedi

29.04.2026 18:01:00
 Gaziantep’te tutuklu bulunan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tahliye talebine yapılan itiraz, mahkeme tarafından “tutuklama hukuka uygun” denilerek reddedildi.

Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkmen’in tutukluluğunun devamına ilişkin karara yapılan itirazı değerlendirerek, “tutuklamanın usul ve yasaya uygun olduğu” gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

BİRTEK-SEN tarafından yapılan açıklamada, karar “hukuksuzlukta ısrar” olarak nitelendirilerek, yargının hukuku ayaklar altına aldığı ifade edildi.

Türkmen, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gerekçesiyle yargılanıyor. Daha önce tensiple birlikte yapılan tahliye başvurusu da reddedilmiş, avukatları bu karara itiraz etmişti.

NE OLMUŞTU?

 Mehmet Türkmen, Gaziantep’te ücretlerini alamadıkları için eylem yapan Sırma Halı işçilerine destek için katıldığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle 16 Mart’ta tutuklanmıştı.

Türkmen, "Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin. Bu memlekette patronsanız, zenginseniz; işçinin hakkına çökebilirsiniz, güvenlik önlemi almayıp işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, cinayet işleyebilirsiniz, kimse size hesap sormaz. Bu ülkede yasalar zenginler için geçerli değil" açıklamasında bulunmuştu.

Türkmen’in yargılandığı davanın ilk duruşması 12 Mayıs’ta görülecek.

