Sendika duyurdu: Migros depo işçileri kazandı

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Başkanı Neslihan Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Birliğiyle direnen Migros depo işçileri kazandı. Biz kazandık" dedi.
Neslihan Acar'ın açıklamasının tamamı şöyle:
"Birliğiyle direnen Migros depo işçileri kazandı. Biz kazandık.
Direnen ve kazanan Migros depo işçileri onurumuzdur.
Resmi ve ayrıntılı açıklama sendikamızın @DGDSEN sayfasından yapılacaktır.”
