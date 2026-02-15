Sendika duyurdu: Migros depo işçileri kazandı

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Başkanı Neslihan Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Birliğiyle direnen Migros depo işçileri kazandı. Biz kazandık" dedi.

Neslihan Acar'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Birliğiyle direnen Migros depo işçileri kazandı. Biz kazandık.

Direnen ve kazanan Migros depo işçileri onurumuzdur.

Resmi ve ayrıntılı açıklama sendikamızın @DGDSEN sayfasından yapılacaktır.”