Sendika.Org Yayın Kurulu Üyesi Ali Ergin Demirhan’a Charlie Hebdo haberi nedeniyle verilen ceza artırıldı

Sendika.Org’un 2015’te yayımlanan Charlie Hebdo haberi nedeniyle Yayın Kurulu Üyesi Ali Ergin Demirhan hakkında açılan davada, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nce geçen yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verilmişti. Bu karara yapılan itiraz üzerine dosya İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden ele alındı.

Duruşmada savunma yapan Demirhan’ın avukatı Tuba Güneş, "Karikatürde gözü yaşlı Müslüman erkek çizimi 'Bu katliam Müslümanların işi değildir, katliamın Hz. Muhammed adına işlendiğini kabul etmiyoruz' demektedir. Daha da açıkça söylemek gerekirse, karikatür Müslümanları ya da Hz. Muhammed'i aşağılamamakta, onları kendi yasına ortak etmektedir. Hatta, Hz. Muhammed yaşasaydı katliama karşı olurdu demektedir. Ya da başka bir bakış açısı ile karikatür katliamdan sonraki kimi gelişmelere atıfla Müslüman/Erkek/Arap imajına sahip kişilerin katliamdan mağduriyet devşirdiği eleştirisi getiriyor şeklinde yorum yapılabilecektir. Karikatürden bu mesajları değil de Hz. Muhammed'e hakaret edildiğini anlamak mümkün değildir” dedi.

Güneş, içeriğin Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü olarak nitelendirildiğini öne sürerek, “Dosyamız ile aynı olay, aynı konu, aynı suçlamaya ilişkin cezayı Yargıtay bozmuştur. Söz konusu haberin, ifade özgürlüğünü kullanan başka bir yayının içeriğini aynen yayımlamakla, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve haber verme hakkının kullanımından ibaret olduğu sonucuna varılacaktır” şeklinde savunma yaptı.

İTİRAZ EDİLECEK

Savunmaların ardından kararını açıklayan Mahkeme, 24 Mart’taki duruşmada Demirhan'a verilen cezayı 5 aya çıkardı.

Mahkeme hükmünü, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasına dayandırdı. Kararın kesinleşmesi halinde, hakkında benzer suçlamalarla verilmiş başka bir hüküm de bulunan Demirhan’ın cezasının infaz edileceği belirtildi.

Demirhan’ın avukatı Tuba Güneş, davanın haberin yayımlandığı 2015 yılında değil, AYM’nin 2024’te erişim engelini kaldıran kararının ardından açıldığına dikkati çekti. Güneş, mahkemenin AYM, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını dikkate almadığını, ayrıca 8 yıllık dava zamanaşımı süresinin de dolduğunu savunarak, karara itiraz edeceklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo dergisinde, Hz. Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlandığı gerekçesiyle 2015 yılında Paris’te Charlie Hebdo ofisine düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından dergi, “Her şey affedildi” başlığıyla yayımlanan sayısında yeni bir kapak kullanmıştı. Türkiye'de de bazı internet siteleri bu sayının Türkçe çevirisiyle hazırlanan nüshasına yer vermiş, söz konusu içeriklere kısa süre içinde erişim engeli getirilmişti.

Derginin bu kapağının Türkçe çevirisini kullandığı için erişim engeli getirilen Sendika.Org adlı internet sitesinin Yayın Kurulu Üyesi Ali Ergin Demirhan hakkında dava da açılmıştı.

Demirhan'ın, AYM'ye yaptığı bireysel başvuruda, internet sitesine erişimin tümüyle engellenmesi nedeniyle basın ve ifade özgürlüğü ihlali kararı verilmiş, kararın ardından ilgili içeriklere yönelik engeller kaldırılmıştı.