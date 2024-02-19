Sendika temsilcisi duyurdu: ‘Ya siyanürlü toprak ya da ücretsiz izin’

Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:19

Güncelleme: 19.02.2024 - 17:12

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Mert Batur, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahasında arama kurtarma çalışmalarını taşeron şirket Çiftay işçilerinin yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Çok sınırlı önlemler var. İşin karşılığı olacak önlemlerin alınmasına uzak bir durum var. Zaten özel bir eğitim gerektiren bir şey kimyasalla çalışma işi. Normalde bu arkadaşlar kamyon şoförü taş toprağı yüklemede çalıştıkları için ancak o sınırda bir eğitime sahipler. Bu arkadaşların siyanürlü toprakla çalıştırılıyor olması iş sağlığı güvenliği açısından da önemli riskler yaratıyor. Hala hareketli olan bir alanda çalışmak da öyle eğitim donanımı olmadan yapılacak bir iş değil maalesef.

"KAĞIT İMZALATILARAK ZORLANDILAR"

Çiftay işçileri, arama kurtarma ve iş arasında bir tanım yapılarak çağrıldılar ama yapılan iş siyanürlü toprağın taşınması gerçekten de. Arkadaşlar da çekimser yaklaşınca 'Ya bu siyanürlü toprağın taşınma işini yapacaksınız ya da ücretsiz izne ayrılacaksınız. En az 3 ay olmak üzere.' Ücretsiz izin işçinin kendi iradesi beyanı olmadan işverenin gönderebildiği bir şey değil. Dolayısıyla işçi arkadaşlar ücretsiz izne kendi iradeleri ile ayrıldıklarına dair kağıt imzalamaya zorlandılar. Bu tazminatsız çıkışın da önünü açan bir şey önümüzdeki süreç açısından. Şimdi orada iki seçenek bıraktılar, 'ya çalışın ya da çıkın gidin.' Bazı arkadaşlar istifa etmek zorunda kaldılar bu riske girmek yerine.”