Sendika yetkilisi memur zammı görüşmelerinde kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 21:13

Güncelleme: 20.08.2023 - 21:18

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler 22 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ederken toplu sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul kalp krizi geçirdi.

KALP KRİZİ TEŞHİSİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Tonbul, dün 22.30 civarında rahatsızlandı. Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı. Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Toplu Sözleşme müzakereleri sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisi süren Toplu Sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul'a acil şifalar diliyor, ailesine ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyor, dua bekliyoruz" denildi.

Toplu Sözleşme müzakereleri sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisi süren Toplu Sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul'a acil şifalar diliyor, ailesine ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyor, dua… pic.twitter.com/3BnAnSwIIF — Memur-Sen (@MemurSenKonf) August 20, 2023

BAKAN IŞIKHAN'DAN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tonbul'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hacı Bayram Tonbul’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbim’den acil şifalar diliyorum."