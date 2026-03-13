Sendikacılıkta son nokta: Üye olana valiz bedava!

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Yıllardır yetkili sendika olarak toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini savunmayan, mücadele etmeyen, hükümetin arka bahçesi olup her şeye evet diyen yancı ve yandaş konfederasyonlara bağlı sendikalar sendikacılık dışında her şeyi yapıyorlar” dedi.

‘PROMOSYON SENDİKACILIĞI YAPIYOR’

Kamu sendikalarının yetki sayımının her yıl 15 Mayıs’ta yapıldığını söyleyen Hamzaçebi, “Yetkili sendika ocak ayından itibaren üye kaybını durdurmak, üye sayısını artırmak adına promosyon sendikacılığı yapıyor. Sendikacılığa itibarı güveni sarsan bu adı sendika olan kuruluşların daha önce kulaklık, kol saati, termos dağıttıklarına şahit olduk. Şimdi de tır dolusu bavul dağıtıyorlar” ifadelerini kullandı. Sendikaların amaç ve faaliyetleri kanunda açıkça belirtildiğini anımsatan Hamzaçebi, “Bu promosyon dağıtımı sendikal faaliyet değil suçtur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını göreve davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

‘BU TUZAĞA DÜŞMEYİN’

Kamu çalışanlarına da seslenen Hamzaçebi, “Sendika yetki sayımına yakın dağıttıkları bu promosyonlar ile sizleri üye yaparak yine çoğunluğu sağlayıp masada hakkınızı aramayacaklar, satacaklar. Bu tuzağa düşmeyin. Cebinizden bin bavul parasının alınmasına ses çıkarmayanlar içi boş bir bavul ile sizi kandırmaya çalışıyorlar. Bu sendikaların yöneticileri memuru yoksulluğa, emeklisini açlığa mahkum eden hükümet politikalarına ses çıkarmazken kendileri sendikadan çok yüksek maaşlar alıyorlar. Bundan sonra bir daha TİS masasında satılmamak için talimatla hakeme üye gönderip çoğunluğu sağlayan, sefalet zamlarını onaylatan bu yandaş ve yancı sendikalardan uzak durun, ellerinden söz hakkını, imza ve temsil yetkisini alın. Alın ki bir daha satış yapamasınlar. Hakeme üye gönderip çoğunluğu oluşturmasalardı maaş zamlarımız Bütçe Kanunu ile belirlenecekti. Bu imkanı bile kullanamadılar” dedi.

BAKANLIK DA ‘HUKUKA AYKIRI’ DEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikaların üye sayısını artırmak için kullandığı market çeki, hediye kartı ve elektronik eşya gibi promosyonların "hukuka aykırı" olduğunu ve gelir dağıtımı yasağını ihlal ettiğini duyurdu.