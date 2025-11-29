Sendikada fatura oyunu: Üyelerden fazla para toplandı

Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen’in Ankara 5 Nolu Şubesi’nde bir fatura skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Şube bu yılın temmuz ayında üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Karadeniz-Batum turu için bir tur firmasıyla anlaştı. Tur ücretleri üyelerden toplanıp ilgili firmaya parası gönderildi. Tur ücretlerinin sendika üyeleri tarafından ödenmesine karşın tur firmasının faturayı sendika adına kestiği görüldü. Firma adına 210 bin ve 450 bin lira olmak üzere toplam 660 bin liralık fatura kesildi.

Üstelik tur firması ile 5 bin 500 liraya anlaşıldığı ancak üyelerden 6 bin 500 lira toplandığı iddia edildi.