29.11.2025 04:00:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
Sendikada fatura oyunu: Üyelerden fazla para toplandı

Büro Memur-Sen Ankara 5 Nolu Şube’nin düzenlediği Karadeniz-Batum turunda, üyelerden alınan ücretlere rağmen faturanın sendika adına kesildiği ortaya çıktı. Üstelik tur için firma ile 5 bin 500 liraya anlaşılırken üyelerden 6 bin 500 lira toplandığı iddia edildi.

Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen’in Ankara 5 Nolu Şubesi’nde bir fatura skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Şube bu yılın temmuz ayında üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Karadeniz-Batum turu için bir tur firmasıyla anlaştı. Tur ücretleri üyelerden toplanıp ilgili firmaya parası gönderildi. Tur ücretlerinin sendika üyeleri tarafından ödenmesine karşın tur firmasının faturayı sendika adına kestiği görüldü. Firma adına 210 bin ve 450 bin lira olmak üzere toplam 660 bin liralık fatura kesildi.

Üstelik tur firması ile 5 bin 500 liraya anlaşıldığı ancak üyelerden 6 bin 500 lira toplandığı iddia edildi.

