Sendikadan disiplin cezasına tepki: 'Sağlık çalışanları ve sendikalara yönelik bir gözdağı'

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, sendikanın 3 Nolu Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan hakkında yürütülen disiplin sürecine ilişkin Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Eryazğan'ın uzun yıllardır aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yaşadığı sorunları kamuoyunun gündemine taşıdığını, hukuki yollarla hak arama mücadelesi verdiği ve sağlık politikalarına ilişkin eleştirilerini demokratik zeminde dile getirdiğini belirten Mehlepçi, eleştirel görüşleri ve sendikal faaliyetleri nedeniyle Eryazğan hakkında peş peşe soruşturmalar açıldığını, ağır disiplin cezalarının talep edildiğini ve Eryazğan'ın yoğun idari baskıya maruz bırakıldığını açıkladı.

"HUKUK DEVLETİ İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Soruşturmaya konu edilen sosyal medya paylaşımları hakkında savcılık tarafından herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiğini ifade eden Mehlepçi, ceza hukuku açısından suç teşkil etmeyen açıklamaların disiplin hukuku yoluyla cezalandırılmaya çalışılmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını açıkladı. Mehlepçi, idarenin disiplin yetkisinin sendikal faaliyetleri engellemenin veya eleştirel görüşleri susturmanın aracı haline getirilemeyeceği vurgularken, Anayasa'nın güvence altına aldığı ifade özgürlüğü, sendika hakkı ve hak arama özgürlüğünün kamu görevlileri açısından da vazgeçilmez temel haklar olduğunu kaydetti.

"BİR GÖZDAĞI NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eryazğan ise, daha önce aşı tedarikindeki sorunları gündeme taşıdığı gerekçesiyle açılan davanın Bakanlık tarafından kaybedildiğini söyleyerek, bugün ise savcılığın dahi suç unsuru görmediği aile hekimliğiyle ilgili X platformundaki paylaşımlarının disiplin cezasına gerekçe yapıldığını duyurdu. Verilen cezanın yalnızca kendisine yönelik olmadığını savunan Eryazğan, bunun eleştirel görüşlerini dile getiren sağlık çalışanları ile sendikalara yönelik bir gözdağı niteliği taşıdığını ifade etti.