Sendikal haklar da gündemde: Polislerin çalışma sistemi değişiyor

İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı, emniyet teşkilatına yönelik kapsamlı yasal düzenlemede sona geliniyor. Yeni "Polis Meslek Kanunu" ile teşkilatın çalışma yapısında köklü değişiklikler olacak.

NET KURALLAR GELECEK

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, taslakta polislerin yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine yönelik bir düzenleme yapılması ve mesai ile izin uygulamalarının net kurallara bağlanması planlıyor.

Bu kapsamda özlük haklarında iyileştirme yapılması da hedeflenenler arasında.

SENDİKAL HAKLAR DÜZENLENECEK

Yeni düzenleme ile polis ekiplerinin görev ve yetki tanımlarının da daha açık hale getirilmesi bekleniyor.

Sahadaki uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi amacıyla yetki sınırlarının netleştirilmesi planlanırken, sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarıyla ilgili düzenlemelerin de yine yeni düzenlemede yer alması hedefleniyor.