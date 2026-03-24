Sendikal haklar da gündemde: Polislerin çalışma sistemi değişiyor

Sendikal haklar da gündemde: Polislerin çalışma sistemi değişiyor

24.03.2026 09:52:00
Sendikal haklar da gündemde: Polislerin çalışma sistemi değişiyor

Yeni "Polis Meslek Kanunu" ile polislerin çalışma sistemi değişecek. Düzenleme ile düzensiz çalışma saatlerinin net kurallara bağlanması beklenirken sosyal güvence mekanizmalarının da güçlendirilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı, emniyet teşkilatına yönelik kapsamlı yasal düzenlemede sona geliniyor. Yeni "Polis Meslek Kanunu" ile teşkilatın çalışma yapısında köklü değişiklikler olacak.

NET KURALLAR GELECEK

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, taslakta polislerin yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine yönelik bir düzenleme yapılması ve mesai ile izin uygulamalarının net kurallara bağlanması planlıyor.

Bu kapsamda özlük haklarında iyileştirme yapılması da hedeflenenler arasında.

SENDİKAL HAKLAR DÜZENLENECEK

Yeni düzenleme ile polis ekiplerinin görev ve yetki tanımlarının da daha açık hale getirilmesi bekleniyor.

Sahadaki uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi amacıyla yetki sınırlarının netleştirilmesi planlanırken, sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarıyla ilgili düzenlemelerin de yine yeni düzenlemede yer alması hedefleniyor.

Dolapta yakalanan hırsızdan polislere: 'Maşallah ne oldu şimdi?'
Dolapta yakalanan hırsızdan polislere: 'Maşallah ne oldu şimdi?' Osmaniye’de hakkında 83 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu öğrenilen kadın, akrabasına ait evde saklandığı dolap içerisinde yakalandı. Şüphelinin, kendisini bulan polis ekiplerine, "Maşallah ne oldu şimdi?" diyerek karşılık verdi.
Bariyerin ardındaki meydan: ‘Polis devleti izlenimi’
Bariyerin ardındaki meydan: ‘Polis devleti izlenimi’ Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin bariyerlerle kapatılmasına ilişkin Avukat Hakları Grubu’ndan Turgay Bilge, "Bu durum, demokratik bir hukuk devleti yerine bir polis devleti izlenimi yaratmakta, kent estetiğini bozmakta ve özellikle Çağlayan’da on binlerce vatandaş, binlerce avukat ve adliye çalışanı açısından zaman kaybına ve risklere yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.
Çatalca'da polisleri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü polis 4 yaralı
Çatalca'da polisleri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü polis 4 yaralı Çatalca'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, içinde polislerinde olduğu İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı otobüs devrildi. Kazada yaralanan 3'ü polis 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.