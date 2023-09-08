Sendikal hakları için direnen tarım işçilerine müdahale: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
İzmir Bergama’da faaliyet yürüten Agrobay Seracılık’ta çalışan ve sendikalaştıkları için tazminatsız şekilde işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler 17 gündür kurum önünde direnişini sürdürüyor. İşçilerin üye olduğu Tarım-Sen ise sendikalaşmanın bir hak olduğunu ifade ederek Anayasayı anımsatıyor.
Dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen Bayburt Grup’a bağlı İzmir merkezli Agrobay Seracılık’ta çok sayıda işçi sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarıldı.
17 GÜNDÜR DİRENİYORLAR!
17 gündür fabrika önünde direnişini sürdüren işçilere bugün polis müdahale etti.
Aralarında Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, dayanışmaya giden Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.
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