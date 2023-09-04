OMÜ’de işçilerin hak arayışına polis müdahalesi

Yayınlanma: 04.09.2023 - 18:31

Güncelleme: 04.09.2023 - 18:31

Tez-Koop İş Samsun Şubesi Başkanı Tarık Sayın, OMÜ Rektörlük binası önünde yapacağı basın açıklaması için Tez-Koop-İş'e üye işçilerle birlikte toplandı.

Eylem için yürümek isteyen işçilere güvenlik güçleri sert bir şekilde müdahale etti. Barikatları aşan işçiler güvenlik güçlerinin müdahalesi ile yaka paça barikatların dışına çıkartıldı.

Tez-Koop İş Başkanı Tarık Sayın, barikatların önünde yaptığı açıklamasında üniversite içerisinde baskı ve mobbinglerin eksik olmadığını, işyeri temsilcilerinin görev yerlerinin değiştirildiğini söyledi.

"ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILMAKTADIR"



Baskılara son verilmesini isteyen Sayın, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite yönetimi bu günlerde üniversite yönetmeyi bir tarafa bırakıp işçilerin haklarını nasıl geriye götürürüzün hesapları ile kafa yormaktadır. Bilim üretilmesi gereken bir kurumda tam tersi kölelik düzeni üretmek için atölye çalışmaları yapılmaktadır. Üniversite de yetkili bir sendika ve yetkili sendikanın bir şube başkanı var olduğunu unutulup hiçbir vasfı kalmayan eski sendikacıları masaya davet edildi; hatırlatmak isterim onların devri kapanmıştır.

"AKIL ALMAZ BİR DURUMDUR"



Üniversite yönetiminin işçilere düşmanca yaklaşımı ve emeği sömüren bir anlayış içerisinde yer almaları akıl almaz bir durumdur. Karadeniz’de hemen hemen tüm üniversitelerde biz yetkiliyiz bizler burada yaşamış olduğumuz durumu hiçbir yerde yaşamıyoruz. Üniversite içerisinde sorgu odası oluşturularak üyelerimiz sendikadan istifaya zorlandılar. Zorlanmaktalar; yine üniversite yönetimi tarafından Öz Büro-İş sendikasına üniversitede örgütlenme teklifi getirilmiştir."