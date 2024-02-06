Sendikalardan 6 Şubat'ın yıl dönümünde açıklama: 'Kentsel dönüşüm adı altında...'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 19:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 19:00

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) 6 Şubat depreminin yıldönümünde İstanbul Beşikaş’ta bir basın açıklaması düzenledi.

Barbaros Meydanı’nda düzenlenen açıklamada konuşan TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı şunları söyledi:



"2023’te yaşadığımız deprem felaketinin 1. yılındayız. Ülke tarihindeki en büyük acılardan birisini tam bir yıl önce yaşadık, yaşamayada devam ediyoruz. Afet yönetim sürecinde gösterilen zafiyet nedeniyle ortaya çıkan her sorunun yeni sorunlara kapı aralamasıyla bugüne kadar geldik. Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın acısını ilk günki gibi hissederek başsağlığı, sabır ve dayanışma dileklerimizi iletiyorum. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 107 bin 204 yurttaşımızın yaralandığı açıklandı.

Siyasi propaganda şovu depremlere karşı bizi korumayacaktır. Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen süreç rantsal dönüşüme kurban edilmeseydi yaşadığımız acıların boyutunu en aza indirebilirdik."



Buluşmada, "Yüzbinlerin katili saray rejimi", "Kahrolsun enkaz düzeniniz", “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı.

Polis atılan sloganların ardından "Attığınız slogan hukuksuzdur" diyerek grubun dağılması için anons yaptı.

