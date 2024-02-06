İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 6 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

İSKİ'nin 6 Şubat 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranı tablosu günden güne iyiye gidiyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 6 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:30
İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 6 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...
Abone Ol google-news

Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 6 Şubat 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 6 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

6 Şubat 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 72.77 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %76

Büyükçekmece: %69

Darlık: %88

Elmalı: %91

Istrancalar: %72

Kazandere: %61

Pabuçdere: %44

Sazlıdere: %51

Terkos: %64

Ömerli: %88


barajların doluluk oranı haberleri Baraj haberleri İSKİ haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 6 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 6 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Deprem mi oldu? 6 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 6 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon