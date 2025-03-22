Sendikalardan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki
Ankara'da sendikaların çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı yürüyüş yaptı.
Ankara'da DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası'nın çağrısıyla yaklaşık bin kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için Kolej Meydanı'nda bir araya geldi.
Güvenlik önlemleri altında toplanan kalabalık, Kızılay Güvenpark'a yürüdü. Polis ekiplerince Güvenpark'ın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, 'Hep beraber kazanacağız' yazılı pankart ve dövizleri taşıyan vatandaşlar, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Sokağa eyleme, genel greve" diyerek slogan attı. Grup, Güvenpark'taki basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.
Etiketler: #Ankara #Ekrem İmamoğlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'in 'İmamoğlu' sessizliğinin nedeni belli oldu
- Erdoğan'a tepki gösteren isme 'kesin ihraç' talebi
- 'Kafamızı bozarlarsa Taksim'de olacağız!'
- İYİ Parti'den ilk açıklama!
- Avukatlar Taksim'e çıktı!
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
- Protestolara katılanlara şafak baskını
- CHP'den MHP'ye 'kurultay' yanıtı!
- Protestolarda üçüncü gün