Sendikalardan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:20

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:20

Ankara'da DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası'nın çağrısıyla yaklaşık bin kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için Kolej Meydanı'nda bir araya geldi.

Güvenlik önlemleri altında toplanan kalabalık, Kızılay Güvenpark'a yürüdü. Polis ekiplerince Güvenpark'ın etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, 'Hep beraber kazanacağız' yazılı pankart ve dövizleri taşıyan vatandaşlar, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Sokağa eyleme, genel greve" diyerek slogan attı. Grup, Güvenpark'taki basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.