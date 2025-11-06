Şener Üşümezsoy o bölgeye dikkat çekti... 'Asıl risk orada'

Marmara’da son dönemde peş peşe meydana gelen depremler tedirginlik yaratırken, deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı bir uyarı geldi.

TGRT Haber’e konuşan Üşümezsoy; uzun süredir gündemdeki yerini koruyan “Adalar Fayı kırılacak” iddialarına karşı çıktı ve asıl tehlikenin Marmara’nın güneyinde, Yalova açıklarında biriktiğini aktardı.

"RİSK KUZEYDE DEĞİL, GÜNEYDE"

İstanbul'da 1509, 1719, 1766, 1894 ve 1999 depremlerini anımsatan Üşümezsoy, şunları kaydetti:

"1894 yılında kırılan fay İstanbul ve Anadolu bloğu arasındaki stresi boşalttı. Doğudaki devamı ise, 1999'daki stresi boşalttı. Burada kırılmış bir kemiğin kaynamadan kırılamayacağı için yeniden birleşip kırılması gerekir."

1999 Gölcük Depremi’nin Adalar Fayı üzerindeki enerjiyi büyük ölçüde boşalttığına dikkat çeken Şener Üşümezsoy, "Risk kuzeyde değil, güneyde. Enerji 1999 sonrası güneye aktı, bu yüzden stres Çınarcık-Esenköy-Bozburun hattında yoğunlaşıyor" dedi.