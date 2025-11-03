İstanbul'da da hissedildi! Balıkesir Sındırgı'daki 4.9'luk deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik açıklama: 'Önemle uyarıyorum...'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler devam ediyor.

Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da saat saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul, İzmir ve Bursa dahil olmak üzere deprem birçok ilde hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

PROF. DR. AHMET ERCAN'DAN KRİTİK UYARI

İstanbul dahil birçok ilde hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

"Bu deprem 27 Ekim 2025 günü 6,1 büyüklüğünde olan depremin beklenen en büyük artçı depremidir" diyen Ercan, "Düzgün gidişe göre yörede bundan daha büyük bir artçı deprem beklemek şaşırtıcı olur" ifadesini kullandı.

"ÖNEMLE UYARIYORUM..."

Ercan paylaşımının devamında, "Kırık güneydoğuya doğru ilerlemektedir. Olabilecek daha büyük bir depremde Sındırgı çok daha büyük bir hasar olabilir. Sındırgı'nın bir an önce eski bataklık alanından alınıp TOKİ konutlarının olduğu Güneydoğu'daki alana kaydırılması ivedilikle gereklidir. Önemle uyarıyorum" dedi.

Ahmet Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"SINDIRGI BÜYÜKDAĞDERE M5,1

3.11.2025 saat 15:35’te Sındırgı Büyükdağdere'de M5,1 büyüklüğünde bir deprem 11-13 km odak derinliğinde olmuş olmuştur. Bu deprem 27 Ekim 2025 günü 6,1 büyüklüğünde olan depremin beklenen en büyük artçı depremidir. Düzgün gidişe göre yörede bundan daha büyük bir artçı deprem beklemek şaşırtıcı olur. Ne var ki 5,1 depremi Sındırgı’daki yapı hasarlarını artırmıştır. Çünkü Sındırgı'nın kurulduğu Balıkesir yolu ile Akhisar yolu eski bir sazlık Kovalık bataklık ile göl yatağıdır. Buraya gelen sarsıntı dalgaları üçle dört kat büyütülerek üst yapıya yansıdığı için hasar oranı artmaktadır. Ayrıca yapılar rezonansa gelmektedir. Bu depremlerde yapılarda kolon kesmeleri ve giriş kat üzerine yapı görüşmeleri görüldüğü gibi yer yer sıvılaşma olaylarıyla da karşılaşılmıştır. Kırık güneydoğuya doğru ilerlemektedir. Olabilecek daha büyük bir depremde Sındırgı çok daha büyük bir hasar olabilir. Sındırgı'nın bir an önce eski bataklık alanından alınıp TOKİ konutlarının olduğu Güneydoğu'daki alana kaydırılması ivedilikle gereklidir. Önemle uyarıyorum."