Sengel: Hakkımızı aradığımız sürece kadın her alanda var olacaktır

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:14

Türk Medeni Kanun’un yürürlüğe girişinin 96. yılı kapsamında “Kadın ve Siyaset” konulu bir panel düzenlendi. Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) ve İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele SDD İzmir Şubesi Danışma Kurulu Üyesi ve Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik Işık’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Prof. Dr. Meryem Koray, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara konuşmacı olarak yer aldığı panelde katılımcılar Medeni Kanun ışığında kadın ve siyaset kavramları üzerine konuştu.

ONUR: ZİHNİYET DEĞİŞMELİ

Moderatör Nazik Işık yaptığı açılış konuşmasında; “Medeni Kanun, Mustafa Kemal Atatürk’ün yüzünü nereye döndüğümüz konusunda o bütün topluma verdiği o işaretin somut halidir” diye konuştu. SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur ise; “Toplum tarafından üretilen kadınlık, zor ve onun kaderi gibidir. Bu kader Türkiye’de daha da zorlaşmaktadır. Yasalarda ve görünürde fırsat eşitliğine sahip olan kadın siyaset dâhil düşüncedeki kadınlık algısı bakımından erkekler eşit değildir. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlık olgusu denen öteki olmanın kilidini sadece zihniyet değişimi anahtarı açabilecektir” ifadelerini kullandı.

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara, panelde yaptığı açılış konuşmasında; “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin yok sayıldığı günümüzde kazanılmış hakların korunması ve yeni hakları elde edilebilmesi için bizler Cumhuriyet değerlerinden, özgürlüklerimizden ve laiklikten vazgeçmeyeceğimize söz veriyoruz” diye konuştu.

"KADIN SİYASETTE EŞİTSİZLİKLER KARŞISINDA DURMALI"

Panelin ilk konuşmacısı Prof. Dr. Meryem Koray kadın ve siyaset kavramlarına değinerek; “Siyasete girmek için önemli üç tane güç kaynağı var. Ekonomik koşullar, toplumsal koşullar ve bütün bunların getirdiği kamusal ilişkiler” dedi. Kadının siyasette yer alması kadar karar mekanizmalarında aktif olarak rol olmalarının önemine de değinen Koray; “Kadın ve siyaset derken bana göre siyasette kadının varlığının, ispatı ya da gücü nerede derseniz, savaş ve çatışmalar karşısındaki, ekolojik sorunlar ve iklim değişikliği karşısındaki konumuna, sosyo-ekonomik eşitsizlikler karşısındaki konumuna bakarım. Kadının siyasette olmasını isteyenlerin de bu noktalara bakmasını isterim. Kadının siyasette fark yaratacağı konular bunlar olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadının siyasette yer almasının bir koltuğa sahip olmanın çok ötesinde bir kavram olduğunu belirterek; “Herhangi bir örgütlenmenin içerisinde olmak, fikirlerini ifade etmek, kendi fikirlerini savunabilmek ve savunduğu fikirlerle ilgili yanındakilerle konuşabilmek ya da haklı olduğunu düşündüğü konu ile ilgili mücadele etmek de siyasetin bir noktasıdır” dedi. Kadına dair her konuda herkesin aynayı kendine tutması gerektiğini savunan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Hakkımızı aradığımız sürece kadın her alanda var olacaktır” diye konuştu.