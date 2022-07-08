Sengel iddialara yanıt verdi: Belediyecilik görevimizi yaptık
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İl Tarım Müdürlüğü tarafından belirlenen marjinal tarım arazilerinde yürütülen inşaat faaliyetleri üzerinden başlatılan itham ve karalama kampanyalarına cevap verdi.
AKP Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, belediyesinin tarımsal yapı adı altında, tarla vasfındaki alana sekiz villa yapılmasına müsaade ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Başkan Sengel, iddiaları belgeler ile yalanladı.
Belediye çalışanlarına güveninin tam olduğu hatırlatan Sengel, “Çalışma arkadaşlarımla birlikte her yaptığımız işi mevzuata, hukuka ve hükümlere uygun bir şekilde yaparız. Hedef alan ithamlara ve kirli siyaset anlayışına karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi: “Bir tarım arazisinin marjinal tarım alanına çevrilme yetkisinin sadece tarım müdürlüklerinin yetkisinde. Müdürlüğün görüşü ile marjinal tarım alanına çevriliyor ve bu konuda bizim yapacağımız hiçbir şey yok. İlçe genelinde mülkiyeti her kime ait olursa olsun denetimlerin devam edeceğini ifade etti. Sengel, “Tarım il müdürlüğü ilk defa metrekaresine kadar yazarak marjinal tarım alanıdır diyor. Sonra burada inşaat ruhsatını alıyor. Ruhsatta olmayan bir istinat duvarı bizim imar işlerimiz tarafından doğal olarak mühürleniyor. DSİ’den özel yazı geliyor istinat duvarı uygundur, mührü sökün diye. Bu sürecin sonunda tarım dışı olan yerle ilgili, ‘Burası tarım dışı, belediye buraya ruhsat vermiş’ diyerek ondan sonra bel altı mevzulara giriliyor. Verilmiş olan ruhsat yedi tane tarımsal depo, bir tane de çiftçinin barınması amaçlı yapı için var. Yapı dediğimiz de tarımla iştigal olanların barınması amacıyla yapılan konut. İnşaat ruhsatında olmayan bir tesisat fark etmişler, işlemlerini yaptılar. Yani ruhsatı verirken de, mühürlerken de belediyeciliğimizi yaptık. Herkes kendi arazisinde yasal değilse cezasını öder” diye konuştu.
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