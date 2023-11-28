Şengül Hablemitoğlu isyan etti... ‘Umutlar tükendi’
Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya dün devam edildi. Eşi Şengül Hablemitoğlu, “İnancımız artık sıfır. Kurguyu ve kimlerin bu cinayete nasıl bulaştığını, o kirli derinliği ve ilişkileri, nasıl göz yumulduğunu anlıyoruz” dedi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suiksatının duruşması, dün 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
10 sanığın yargılandığı duruşma ile ilgili Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
“Dava ile ilgili umudumuz vardı, ancak şu anda inancımız sıfır” diye konuşan Prof. Dr. Hablemitoğlu, “Kurguyu ve kimlerin bu cinayete nasıl bulaştığını, o kirli derinliği ve ilişkiler örüntüsünü, nasıl göz yumulduğunu anlıyoruz. Bizim için dava başladıktan sonra tümüyle netleşti. Şu taraf bu taraf dedikleriniz iç içe, birbirlerini pek kolluyorlar. Bundan önceki celselerde konuşulanlar, ilişkiler ve telaffuz edilen paralar vs. çok korkutucu. Mevzu Necip Hablemitoğlu da değil zaten, olan her birimizin hayatlarına oldu. Tek tesellimiz, zarif bir eş ve harika bir baba ile kısa da olsa yaşayabilmek…” dedi.
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