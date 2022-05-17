Şeniz Doğan: Türkan Saylan'ın adı ilelebet yaşayacak

17 Mayıs 2022 Salı, 17:20

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 6 bin metrekare alana sahip olan Türkan Saylan Parkı törenle açıldı.

Mücadele ruhunu Prof. Dr. Türkan Saylan’dan öğrendiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Cumhuriyetin yetiştirdiği; kolları akla, eğitime, tıbba kız çocuklarımıza uzanan bir çınarın altında toplandık. Prof. Dr. Türkan Saylan ömrünü mücadeleye, aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya adadı. Bugün burada bu ulu çınarı yâd edeceğiz. Atatürk ilke ve devrimlerinin izlerinden ayrılmadan aydınlanmanın yolunda çalıştı hep. Aynı zamanda inanç özgürlüklerine saygılı, laikliğin ışında ve laikliğin değerini bilen Türkan Saylan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanmasına katkısı büyüktür. O hayatının her kademesinde, her nefesinde mücadele etti. En zor dönemlerinde bile mücadele etti. Hiçbir zaman yılmadı, pes etmedi. Bizler bu mücadele ruhunu ondan aldık, ondan öğrendik. Henüz daha gelişmemişken hocamız cüzzam hastalığını Anadolu topraklarından sildi. Sildiği gibi ülkemizden cehaletin de silinmesi için canı pahasına savaştı” diye konuştu.

“ONUN İSMİ GÖNLÜMÜZDE İLELEBET YAŞAYACAK”

Merkezefendi’de eğitim alanında fırsat eşitliği için çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan, “O aydınlanma ışığında 1989 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini kurdu. Eğitime çok önem verdi. Eğitime destek vererek nice kardelenlerin yetişmesini sağladı. Gönlümüzdeki yeri her zaman başkadır. Hocamız gibi biz de, göreve geldiğimiz tarihten itibaren Merkezefendi’de çocuklarımızda ve gençlerimizde eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalıştık. Onun ismini bir sembol olarak yaşatacağız. Amacımız buraya gelen gençlerimizin ve çocuklarımızın, onun yaptıklarını öğrenmesini, yolundan gitmesini sağlamaktır. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen herkese, destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Parkımız hayırlı uğurlu olsun. Onun ismi gönlümüzde ilelebet yaşayacak” dedi.

“HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Türkan Saylan isminin Merkezefendi’de yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Denizli Şube Başkanı Halime Yıldız, “Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Türkan hocam hakkında güzel şeyler söyledi. Derneğimizin kurucu üyesi ve 20 yıllık Genel Başkanı Türkan Saylan’ın adının Denizli’de yaşatılması bizim hayalimizdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan bizim bu hayalimizi gerçekleştirdi. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, aydınlık ve çağdaş toplum yaratma amacı çalışan Türkan Saylan’ın adının böyle güzel bir parkta yaşatılması bizleri çok mutlu etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BURAYA YÜREĞİMİZLE GELDİK”

Türkiye Cumhuriyeti için, aydınlık yarınlar için çalıştıklarını söyleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Bugün herkes buraya yüreğiyle geldi. Eğer siz gideceğiniz yere yüreğinizi göndermezseniz, ayaklarınız gelmezmiş. İyi ki varsınız. Denizli’de o kadar çok kadın belediye başkanları, STK ve odaların kadın başkanları var ki çok mutlu oldum. Toplumsal cinsiyet eşitliği Denizli’de yerini bulmuş. Hepinizi yürekten kutluyorum. Biz ülkemiz için çalışıyoruz. Ben de Denizli için, aydınlık yarınlar için emek veren bütün dostlarımızı kutluyorum. Hepimiz çok mutluyuz. Çünkü kıymetlimiz Türkan Saylan’ın adı bu güzel parkta, bu nezih semte yaşamaya başlıyor. Bir doğum günü bugün. Bu parkta binlerce çocuğun oynamasını, Türkan hocamızı öğrenmesini diliyorum. Hocamız, Atatürk ilke ve devrimlerini hep kendisine görev edinmişti. Her birimiz, Türkan Saylan gibi Atatürk Cumhuriyetine borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

“AYDINLIK TÜRKİYE İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Türkan Saylan hocamızın manevi huzurunda böyle bir güne tanıklık etmek mutluluk verici. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin üyesi olmaktan dolayı gururluyum. Aydınlık güzel bir Türkiye, kadın ve kızların umutla baktığı Türkiye hayalimiz var. Bu hayali gerçekleştirmek için hepimize görev düşüyor. Türkan hocamızın yaktığı o ışık, onun değerini gösteriyor. Sorumlulukla mücadelemizi büyütelim. Kadınlarımızın okuduğu, kızların üniversiteye huzurla gidebildiği, gelecek kaygı yaşamadığı bir Türkiye için çalışacağız. Keşke Türkan Saylan’dan on binlerce olsaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BURADA OLMAKTAN DOLAYI GURUR DUYUYORUM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını ileterek konuşmasına başladı. Karaca, “Bu ülkenin aydınlık geleceği için, hayatını çağdaşlaşmaya adamış biridir Türkan Saylan. Bu parkın açılışında olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Türkan Saylan hocamız doğduğu günden itibaren mücadele etmek zorunda kalmıştır. Atatürk’ün hedeflerini kendisine hedef seçerek mücadelesini her alanda büyütmeye çalışmıştır. Kadınların cumhuriyete borcu var. İşimizi en iyi şekilde yaparak bu borcu ödeyeceğiz. Cüzzam hastalığı ile mücadele etmiş, dışlananları hayata kazandırmıştır. Kız çocuklarının her zaman umudu olmuştur. Türkan Saylan isminin Denizlimizde, Merkezefendimizde yaşayacak olması çok önemli. Emeği geçen başta Belediye Başkanı Şeniz Doğan olmak üzere bütün arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Türkan Saylan Parkı’nın açılış kurdelesini kesti.

KİMLER KATILDI?

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Denizli Şube Başkanı Halime Yıldız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Sarıoğlu Kocabay, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, CHP Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, CHP Pamukkale Kadın Kolları Başkanı Mahinur Dingil, CHP İl Gençlik Kolları üyeleri, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Fatih Coşkun, CHP il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.