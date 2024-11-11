“Sensin Atatürk” ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:17

Güncelleme: 11.11.2024 - 09:17

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde özlem ve saygıyla anıldı. Resmi tören ile başlayan programlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 350 metrelik dev Atatürk posteri ile “Ata’ya Saygı Yürüyüşü”, “İzmir Ata’sının İzinde” koreografisi ve çeşitli etkinliklerde devam etti. Akşam ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş’in librettosunu yazdığı ve bestelediği “Sensin Atatürk!” adlı senfonik melodram sahnelendi.

HAFIZALARA KAZINDI

Tüm salonun dolu olduğu etkinlikte; İzBB Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, İzBB Çoksesli Çocuk Korosu ve İzBB Çoksesli Korosu sahneye çıktı. Senfonik olduğu kadar tiyatrâl de olan projeyi Murat Göksu sahneledi. Murat Göksu anlatıcı olarak hem koroya hem de seyircilere Atatürk'ün insani erdemlerini anlattı. 100'ü aşkın koristle performans sergileyen koroların şefliğini ise Türker Barmanbek üstlendi. Prodüksiyon hem bir ders hem de bir masal olarak hafızalara kazındı. Büyük beğeni alan senfonik melodram ayakta alkışlanırken, İzmirliler geceyi “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları ve alkışlarla sonlandırdı.