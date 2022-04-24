Şenyaşar ailesine saldırı soruşturmasında 4 tutuklama

24 Nisan 2022 Pazar, 07:29

24 Haziran 2018 genel seçimlerine 10 gün kala AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve partililerle birlikte Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Şenyaşar ailesine ait dükkana giren Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Olayın üzerinden geçen 4 yılın ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız'ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlılardan 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün adliyeye sevk edildi. Savcılık 2 kişiyi serbest bırakırken 7 kişiyi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti.

Hakim karşısına çıkarılan ve aralarında Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyinin bulunduğu 4 kişi “Kasten adam öldürme ve Delilleri karartma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Suruç’ta seçim çalışması sırasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan saldırı sonucu Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam sekiz kişi yaralandı.

Şenyaşarların işyerinde yaşanan saldırıya ilişkin davada, saldırı sırasında ağır yaralanan Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl 9 ay hapis, olaydan 15 ay sonra, 50 kişi ile adliyeye gidip teslim olan AKP’li vekilin ağabeyi Enver Yıldız’a ise ‘haksız tahrik altında suç işlediği’ gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi.

Fadıl Şenyaşar halen Elazığ Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Şenyaşar ailesinin 3 ferdinin öldürüldüğü hastanedeki olaylara ilişkin ise 2018'den bu yana soruşturma aşamasındaki dosyada ise gizlilik kararı var.