Serbest piyasada altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 497,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497,50 liradan, 3 bin 279 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 300 liradan, 453,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457,70 liradan, 3 bin 204 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 224 liradan, bin 602 liradan alınan Yarım Ziynet bin 612 liradan ve 801 liradan alınan Çeyrek Ziynet 806 liradan satılıyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”
- HDP ittifak kararını açıkladı