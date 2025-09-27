Şerbettar Göleti tamamen kurudu: Besiciler su kaynağı arayışında

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyündeki gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Kentte etkili olan kuraklık su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Şerbettar köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

Kısa süreli sağanak geçişlerinin fayda sağlamaması ve göleti besleyen su kaynaklarının da kurumasıyla göletin suyu tamamen çekildi.

Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu, besiciler farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

"HAYVANLAR BU YIL GÖLETTEN SU İÇMEDİ"

Şerbettar Köyü Muhtarı Cengiz Sümek, ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Tarımsal ve hayvansal üretimin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade eden Sümek, hayvanları meraya salamadıklarını dile getirdi.

Sümek, "Hayvanlar bu yıl göletten su içmediler. Vatandaşlar hayvanları meraya salamıyor. Hayvanlar içeri kapanınca maliyetler iki katını da geçti. Her taraf kuru şu anda 1 gram su yok merada" dedi.

Sümek, alternatif olarak meraya yeni bir su kuyusu açılması talebinde bulundu.

"TOPRAK ÇATLAMIŞ DURUMDA"

Üretici Ozan Yavuz ise göletin daha önce hiç kurumadığını belirtti.

Geçen yıllarda gölette balık avlarken bu yıl tabanında yürüdüklerini aktaran Yavuz, "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim. Yağışlar olmadığından dolayı su kaynakları bitti. Çok kurak bir dönem. Toprak çatlamış durumda" ifadelerini kullandı.

Üretici Kubilay Ordo da kuraklık ve sıcak havaların su kaynaklarını tükettiğini dile getirdi.