Serdar Öktem infazı… Tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı: 'Gündoğmuş' ayrıntısı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından olan MHP'li avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da infaz edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Söz konusu infazla ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişinin, emniyetteki sorguları sürerken, yeni ayrıntılar ortaya çıkarıldı.

Star Haber’in ulaştığı görüntülere göre, Öktem'i öldürenlerin sadece yarım saat sonra bir benzincide görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Saldırganların olaydan sonra kaydedilen en net görüntüsünün bu olduğu öğrenildi.

Cinayetin azmettiricisinin de Rusya'da izini kaybettiren Daltonlar'ın iki numaralı elebaşı olduğu söylendi.

Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ederken cep telefonları da incelemeye alındı.

Saldırıyı organize eden şüphelilerin tetikçilere para verdiği, uzun namlulu silahları ise başka suç örgütünden tedarik ettikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin cuma günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, Sabah’ın aktardığına göre, saldırganları organize eden kişinin de S.Ö. olduğu öğrenildi. Saldırganlar 3 ay boyunca güzergâh ve saldırı keşfi yaptı. Saldırıyı gerçekleştirenler arasında Daltonlar ile birlikte hareket eden Gündoğmuş grubu üyeleri de yer aldı.