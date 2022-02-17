Serdar Özgün isimli erkek, Güler Gül'ü katletti!
Konya'da Serdar Özgün (39), dini nikahla birlikte yaşadığı 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ü (38) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Özgün, 1 aydır ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ün kaldığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Özgün, tabancasını çekip Güler Gül'e ateş etti. Gül, kanlar içinde yere yığıldı. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güler Gül, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Olay sonrası kaçan Serdar Özgün, bugün, sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Daha önceki evliliğinden de 6 çocuğu bulunan Serdar Özgün'ün polise verdiği ilk ifadesinde, Güler Gül'ü kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Güler Gül, bugün Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
En Çok Okunan Haberler
- Grafiti sanatçılarından 'hurdalarla' geri dönüşüm mesajı
- Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor
- Bangladeş’te demiryolu hattında yaşam mücadelesi
- Güneş Sistemi'ndeki gizemli nesne
- Çocukluğunu özleyen bu gazozcuya geliyor
- Y ve Z kuşağı evcil hayvanlarına daha özen gösteriyor
- “Kitaplar Adası”nın 20. yılı...
- İlahi Hanife Hanım!
- ‘Indigo Günlükleri’
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!