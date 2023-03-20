Serdar Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Savaş cumhurbaşkanı adaylığından neden çekildi?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:41

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 10:41

Koronavirüs pandemisi döneminden isminden sıkça söz edilen doktor Serdar Savaş, 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurarak bir açıklama yaptı.

SERDAR SAVAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINDAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Savaş yaptığı açıklamada, "Demokratik hakkını kullanmak isteyen bir yurttaş olarak karşılaştığım hukuk, idari, siyasi, ekonomik ve iletişimsel engeller nedeniyle nedeniyle 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.

SERDAR SAVAŞ KİMDİR?

Bayram Serdar Savaş, 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olan Serdar Savaş, İstanbul Üniversitesinde tıp ve hukuk bölümlerinde okudu. Londra Ekonomi Okulunda sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene'de Epidemiyoloji ve istatistik eğitimi gördü.

1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğüne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığında bakan danışmanı görevine getirildi. Akabinde müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisine getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa başkan yardımcılığına atandı.

2000 yılında Türkiye'ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsünü kurdu.

2004 yılında Demokratik Sol Partinin Parti Meclisi'ne seçildi. 2009-2011 yılları arasında DSP'nin politika geliştirme, dışişleri, Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. 7 Temmuz 2020 tarihinde, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi için bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı. 20 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini belirtti.

SERDAR SAVAŞ KİTAPLARI

- Becoming a Lion - Health Care Reform in Kyrgyzstan, 2000

- A Methodology for Analyzing Contracting in Health Care, 2000

- Health Care Systems in Transition: Turkey, 2002