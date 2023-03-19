Ezgi Sertel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgi Sertel'in eşi kim, hangi oyuncu?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:55

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 17:55

Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ali Sertel (67), şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul’da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. İşte, Ezgi Sertel hakkında merak edilenler...

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçti. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıttı. 7 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

Ezgi Sertel, 22 Kasım 2021 tarihi ile 26 Kasım tarihinde Gelinim Mutfakta programının sunucusu oldu. Toplamda bir hafta boyunca programın sunuculuğunu yaptı.

EZGİ SERTEL EŞİ KİM?

Ezgi Sertel, oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.



