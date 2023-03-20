Müge Anlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Müge Anlı milletvekili mi olacak?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:24

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 10:24

Turktime.com yazarı Talat Atilla, iktidar partisi kulislerine dayandırdığını söylediği yazısında Müge Anlı'ya milletvekilliği teklif edildiği iddia edildi. Yurttaşlar Müge Anlı hakkında araştırmalara başladı. İşte, Müge Anlı hakkında merak edilenler...

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı Yüzbaşıoğlu, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Müge Anlı, televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 yılında, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

MÜGE ANLI ÖZEL HAYATI

Müge Anlı, 1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.

MÜGE ANLI HANGİ PROGRAMLARI SUNDU?

2006-2008 Dobra Dobra

2008- Müge Anlı İle Tatlı Sert

2010-2011 Mektubunuz Var

2019- Güven Bana

MÜGE ANLI ÖDÜLLERİ

2016 - 43. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2018 - 45. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2020 - 46. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2021 - 47. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2022 - 48. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)