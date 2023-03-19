TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz kimdir?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 22:52

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 22:52

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz'ın annesi yaşamını yitirdi.



CEVDET YILMAZ KİMDİR?



Cevdet Yılmaz 1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin Fatmadır. Lise öğrenimini Bingöl'de 1983 yılında tamamladı. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne girerek bu bölümden 1988 yılında birincilikle mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı.



1992-1994 yılları arasında ABD’ye giderek Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995-2003 yıllarında DPT'deki görevine Planlama Uzmanı olarak devam ederken Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimi aldı. 2003 yılında doktora tezi kabul edildi. Aynı yıl, teşkilatın AB İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümerhalı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı oldu.

CEVDET YILMAZ'IN SİYASİ YAŞAMI

2007 Türkiye genel seçimleri'nde AKP Bingöl milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşen 60. Türkiye Hükûmeti kabine değişikliği sonucu GAP-DAP Projesi ve Kalkınma'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. 2011 genel seçimlerinde tekrar AKP Bingöl milletvekili olarak meclise girdi. 61. Türkiye Hükûmeti'nde Kalkınma Bakanı olarak yer aldı. Davutoğlu tarafından 29 Ağustos 2014 tarihinde kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Kalkınma Bakanlığı görevini korudu.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Bu seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamayınca erken seçime gidilme kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümeti'nde 28 Ağustos tarihinde Başbakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu görevini 24 Kasım 2015 tarihinde kadar sürdüren Yılmaz, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Bingöl milletvekili olarak meclise girdi.

CEVDET YILMAZ'IN ÖZEL YAŞAMI

Cevdet Yılmaz, Tülay Yılmaz ile evlidir. Çiftin iki çocuğu var.