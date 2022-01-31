Serdivan'da AVM'de korku dolu anlar: Kendini tuvalete kilitledi
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir AVM önünde yaşanan ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrasında şüphelilerden biri korku dolu anlar yaşattı. AVM içerisine silahıyla giren saldırgan, kendisini tuvalete kilitledi.
Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Agora AVM önünde meydana geldi. R.K., M.A. ve U.D., K.Y. isimli 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen olay esnasında U.D. ve K.Y. isimli şüpheliler, silahla R.K. ve M.A.’yı vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrasında kaçmak için silahıyla birlikte AVM’ye giren U.D. isimli şüpheli ise korku dolu anlar yaşattı. AVM’de bulunan tuvalete kendisini kilitleyen şahıs için polis ekipleri harekete geçti. AVM’ye giriş ve çıkışlar ile şahsın kendisini kilitlediği kata iniş-çıkışları kapatan ekipler, kısa bir süre sonra U.D.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.
O anlar ise alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir yurttaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüleri kaydeden kişi, “Şu anda o kata çıkış yasaklandı, sivil polisler var orada. Kendisini içeriye kilitlemiş ve yüzü de kan içerisinde. Polisler ve güvenlikler tuvaleti sardı” ifadelerini kullandı.
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