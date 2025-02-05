Serhan Asker'in kızının yeşil pasaportuna el konuldu

Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker, kızının yeşil pasaportuna el koyulduğunu duyurdu.

Serhan Asker'in kızının yeşil pasaportuna el konuldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:33

Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker, kızının yeşil pasaportuna el konulduğunu açıkladı. Asker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendi yurt dışı yasağı nedeniyle kızının da seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek tepki gösterdi.

Serhan Asker yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Demek ki babasına yurt dışı yasağı konulunca, kızının da seyahat hürriyeti elinden alınıyormuş... Kızım Ece’nin de yeşil pasaportuna el konuldu ve 'Pasaportla seyahat edilebilen ülkelere çıkış yapamayacağı' tebliğ edilmiş... Adalet mi şimdi bu? Biz yine de tebessüm dolu fotoğrafımızla bu adaletsizliğe gülelim... Bugün Ece bu durumu büyük bir üzüntüyle bildirdi... Uluslararası İlişkiler okuyan bir öğrenciye bunu yaptınız. Alacağınız olsun... Bir yanlışlık varsa düzeltilir umarım..."

 

Asker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Etiketler: #Serhan Asker #Halk TV #yeşil pasaport

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