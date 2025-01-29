Bakan Tunç'tan, gözaltına alınan gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek hakkında ilk açıklama

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:25

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:51

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan gözaltına alınan üç gazeteci Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek için ilk açıklama geldi.

"GAZETECİLİK FAALİYETİ İLE YAPILAN BİR SORUŞTURMA DEĞİL"

AKP Grup Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, şunları ifade etti:

“Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur. Gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değildir.

Siz de gazetecisiniz, Bir kişiyle telefon bağlantısını ifşa eder misiniz? Özel'in yaptığı açıklamalarını esefle karşılıyoruz. Bu acının üzerinde polemik yapmak çok çirkin. Biz ucu kime dokunursa dokunsun diyoruz, onlar da bize dokunmasın diyorlar.

Konuyu yeterli biçimde incelediler. Makamı ne olursa olsun gerek kamu gerek sivil, bu kapsamda soruşturma genişletilerek devam ediyor. Ailelerin acısı çok taze, dayanılır gibi değil. Bu acıyı kim yaşatıyorsa herkes cezasını çekecek. Yargı şeffaf bir şekilde işleyecek. Hangi fiillerde tüm şeffaflığı ile kamuoyuna ile paylaşılacak.”

İMAMOĞLU’NU HEDEF ALDI

Tunç, ayrıca “İmamoğlu, sürekli polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda, yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var. İmamoğlu'nun yargıya yönelik söylediği sözler kabul edilebilir değil” diye konuştu.