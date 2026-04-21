'Serik Belediye Başkanı Kumbul'un evine silahlı saldırı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama

Geçen günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek AKP saflarına katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahlı saldırı düzenlendiği iddiası gündem oldu.

Yerel haber kaynaklarının aktardığı iddialara göre; Kumbul’un ikametine giriş yapmasının hemen ardından, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler evin çevresinden ateş açmaya başladı. Müstakil evin kurşun yağmuruna tutulduğu olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Silah sesleri üzerine Kumbul’un ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, güvenlik güçleri evin çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturarak delil toplama çalışması başlattı.

BAŞKAN KUMBUL'DAN AÇIKLAMA

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, evinin kurşunlandığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı.

Kumbul'un, açıklaması şöyle:

"Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki, söz konusu olayın şahsımla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olay, ikametgâhıma yönelik bir saldırı olmayıp, evime yakın bir noktada bulunan boş bir tarım arazisine doğru, herhangi bir husumet ya da kast olmaksızın münferit şekilde gerçekleşmiştir. Buna rağmen bazı basın organlarında olayın mahiyeti çarpıtılarak, doğrudan şahsıma yönelik bir saldırı gibi yansıtılmış ve vatandaşlarımız yanlış bir şekilde bilgilendirilmiştir. Özellikle son dönemdeki siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya dönük bir algı çabasıdır. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı bilgiler de doğru değildir. Bu durum, haberlerin yeterli araştırma ve teyit sürecinden geçirilmeden servis edildiğini açıkça ortaya koymaktadır."

BAŞSAVCILIK DA YALANLADI

İddialara ilişkin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"'Belediye başkanının evi kurşunlandı' şeklinde gerçeğe aykırı olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüş olup, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, gerçeğe aykırı bilgi yaydığı tespit edilen ilgili basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında TCK 217/A kapsamında ayrıca tahkikata başlanılmıştır."