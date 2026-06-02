Serinlemek için çaya girmişti: Ömer Alptekin 3 gündür aranıyor

2.06.2026 11:09:00
Güncellenme:
DHA
Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda, akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'i (25) arama çalışması 3'üncü gününde sürüyor.
Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Ömer Alptekin, 31 Mayıs’ta saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı’na girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alptekin’in bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. 

