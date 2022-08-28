Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Ali Muhammed (13) boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Meydan Mahallesi sahil yolu üzerinde, 28 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Suriyeli Ali Muhammed, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.
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Bir süre sonra Ali Muhammed'in akıntıya kapıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye gelen ekiplerin sudan çıkardıkları Ali Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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