Sarıyer'de denizde dalgalara kapılan baba boğuldu, oğlu kayıp

25 Ağustos 2022 Perşembe, 09:15

Kısırkaya Plajı'nda Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında birlikte denize girdi. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi.

Durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğulduğu belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi. Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Muzaffer Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba ve oğlun dalgalara kapıldıkları son anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'a kalp masajı yapıldığı da görülüyor.