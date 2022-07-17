Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Murat Pelek (19), yaşamını yitirdi.

DHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 17:28
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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Olay, öğle saatlerinde Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Murat Pelek, serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Pelek, gözden kayboldu. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Bu sırada göle giren bazı kişiler, Pelek'i sudan çıkardı.

İlk müdahale sonrası sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Pelek, burada yaşamını yitirdi.

Pelek'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


GÖL Baraj boğulma Şanlıurfa
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