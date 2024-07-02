Serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçirdi
Körfez’de ikamet eden Ayşe Yanar, İzmir’de girdiği denizde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.
Körfez’de ikamet eden Ayşe Yanar (54), tatil için gittiği İzmir Menderes’te serinlemek için denize girdi.
Kalp krizi geçiren Yanar’a ilk müdahaleyi yakınları ve çevredekiler yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Menderes Devlet Hastanesine kaldırılan Yanar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evli 2 çocuk annesi Ayşe Yanar’ın cenazesi bugün İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.
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