Şerit ihlaline rekor ceza: 10 milyon 799 bin lira

Yayınlanma: 14.04.2024 - 18:41

Güncelleme: 14.04.2024 - 18:42

Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kala memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebi ile emniyet şeridine girip yoğunluktan kaçan sürücüler ise Düzce Bölge Trafik ekiplerine takıldı. 2’şer saat ara ile toplamda 6 saatlik yapılan emniyet şeridi ihlali denetimlerinde bin 677 araca toplam 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi. Emniyet şeridi kullanımının azaltılması için ekipler tüm kavşaklarda yoğun denetimlerini sürdürüyor.