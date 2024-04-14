Şerit ihlaline rekor ceza: 10 milyon 799 bin lira
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridi ihlallerine ceza yağdı. 6 saatlik uygulamada bin 677 araç sürücüsüne 10 milyon 799 bin 880 lira ceza yazıldı.
Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kala memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebi ile emniyet şeridine girip yoğunluktan kaçan sürücüler ise Düzce Bölge Trafik ekiplerine takıldı. 2’şer saat ara ile toplamda 6 saatlik yapılan emniyet şeridi ihlali denetimlerinde bin 677 araca toplam 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi. Emniyet şeridi kullanımının azaltılması için ekipler tüm kavşaklarda yoğun denetimlerini sürdürüyor.
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