Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in restoranda çıkan kavgada darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Peki, Serkan Tuncer kimdir? Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli?

AHMET SERKAN TUNCER KİMDİR?

1982 Mersin Mezitli doğumlu olan Ahmet Serkan Tuncer, Muğla Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümünden mezun oldu.

Tuncer, 2005-2008 yılları arasında CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve İl Saymanlığı, 2008-2010 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2010-2014 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Başkan Yardımcılığı ve son olarak 2019-2023 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Mezitli Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Ahmet Serkan Tuncer, oyların yüzde 63,30'unu alarak Mezitli Belediye Başkanı seçilmişti.