Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül atandı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 15:12

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, görev süresini doldurarak koltuğundan ayrıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığı görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, göreve veda etti.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu

ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

Taşkesenlioğlu'nun yerine eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül atandı. Öte yandan kurulun Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğe ise Yusuf Sünbül getirildi. Yapılan atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

FUAT TAŞKESENLİOĞLU'NUN VEDASI

Öte yandan, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"17 Nisan 2018'de başlamış olduğum SPK Başkanlığı görev süremi bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzurunu taşıyorum. Bizleri bu göreve layık görerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, birlikte çalıştığımız tüm bakanlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim."

Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu olan İbrahim Ömer Gönül, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.'de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı.

2004'TE SERMAYE PİYASALARI KURULU'NDA GÖREVE BAŞLADI

2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesi'nde görev yaptı. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. Gönül, iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca biliyor. Gönül, evli ve 2 çocuk babası.



