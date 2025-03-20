Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 20.03.2025 - 18:03

Hulusi Akar'ın kızı Serra Akar'ın Hacettepe Üniversitesi'ne yaptığı usulsüz yatay geçişle doktor olduğu iddiaları yeniden gündeme geldi. Peki, Serra Akar kimdir? Hulusi Akar'ın kızı Serra Akar nereden mezun?

SERRA AKAR KİMDİR?

Serra Akar, 2009 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini bitirdikten sonra 2011 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Tıpta Uzmanlık eğitimi aldı. 2019 yılında Yıldırım Beyazıd Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.

SERRA AKAR'IN DİPLOMASINA NE OLACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'diploma' üzerinden hedef alınırken AKP'li Hulusi Akar'ın kızının 2002’de ABD’de biyoloji okurken, denk olmadığı bilinmesine rağmen Hacettepe Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yaptığı gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanı ve AKP Milletvekili Hulusi Akar’ın kızı Serra Akar 2009’da okulu bitirdi, TUS’a girip kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. 11 yıl sonra şikayet üzerine hakkında inceleme başlatıldı.

Danıştay işlemin iptali için 60 gün içinde başvuru gerektiğini bildirdi ve Akar’ın kızıyla ilgili karara gerek olmadığı sonucuna vardı. Danıştay, “İdari organ ve makamların kendi hatasından kaynaklanan hukuka aykırı işlemlerini, idari istikrar ve kazanılmış hak anlayışının gereği olarak 60 gün içerisinde geri alabileceği; işlem hileyle idarenin yanıltılması sonucu veya yokluk niteliğinde olmadığı müddetçe yapılan işlemin iptali veya geri alınmasından söz edilemeyeceği” kararını verdi. Konu gündeme geldi ama hiçbir şey değişmedi, zamanaşımı var diye dosya kapandı.