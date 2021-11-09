Servis midibüsü dere yatağına uçtu: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis midibüsü dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gerçekleşen kaza, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu servis midibüsü dere yatağına uçtu.
Çok sayıda kişi yaralanırken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
Ekiplerin kaza yerindeki müdahalesi sürüyor.
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