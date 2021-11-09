Servis midibüsü dere yatağına uçtu: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis midibüsü dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu öğrenildi.

IHA
09 Kasım 2021 Salı, 14:45
Servis midibüsü dere yatağına uçtu: Çok sayıda yaralı var
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gerçekleşen kaza, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu servis midibüsü dere yatağına uçtu.

Çok sayıda kişi yaralanırken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi. 

Ekiplerin kaza yerindeki müdahalesi sürüyor.


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