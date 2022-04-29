Ses kaydı ele verdi: Muhtar tacizden tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, mahalle muhtarı H.Ö. bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinin bir mahallesinde muhtar olan H.Ö.'nün kendisini taciz ettiğini öne süren kadın, şikayetçi oldu.
Tacize uğrayan kadın, kendisine yardımda bulunacağını söyleyerek aracına alan muhtarın ses kayıtlarını verdi.
Polis, salı günü H.Ö.’yü gözaltına aldı. H.Ö. Emniyet'teki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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