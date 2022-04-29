Ses kaydı ele verdi: Muhtar tacizden tutuklandı

29 Nisan 2022 Cuma, 15:24

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinin bir mahallesinde muhtar olan H.Ö.'nün kendisini taciz ettiğini öne süren kadın, şikayetçi oldu.

Tacize uğrayan kadın, kendisine yardımda bulunacağını söyleyerek aracına alan muhtarın ses kayıtlarını verdi.

Polis, salı günü H.Ö.’yü gözaltına aldı. H.Ö. Emniyet'teki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.