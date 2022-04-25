Taciz nedir? Türkiye'de taciz suçu neden azalmıyor?

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye'de işlenen suçlar incelendi ve illere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Suç Atlası" oluşturuldu.

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 'Suç Atlası', Türkiye'de il ve bölge bazında suç oranlarını içeriyor. Hazırlanan "Suç Atlası"na göre, Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca açılan davalarda kasten ve taksirle yaralamayı da içeren "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" 62 ilde ilk sıraya yerleşti. Bölge bazlı araştırmada Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar"ın açılan davalarda ilk sırayı aldığı görüldü.

Cinsel dokunulmazlık (vücut dokunulmazlığı), kişilere karşı cinsel davranışların gerçekleştirilmesiyle ihlâl edilir. Cinsel davranışlar ise, cinsel bir amaçla veya cinsel arzuları tatmin amacıyla gerçekleştirilen hareketleri ifade eder. Kanunda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, dört ana suç tipi halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve taciz başlıkları ile düzenlenmiştir.

Psiklog Tansu İlker, vücut dokunulmazlığına yönelik işlenen suçların büyük bir bölümünü kapsayan tacizi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan yansımalarını, Cumhuriyet'e anlattı.

‘’HAYIR’’ DEDİĞİNİZ NOKTADAN İTİBAREN ATILAN HER ADIM BİR TACİZ...''

Tacizin onay olmaksızın iletişim kurmaya çalışmayı da kapsadığını anlatan İlker, taciz eyleminin laf atarak, ıslık çalarak veya göz hapsinde tutularak da gerçekleştirilebileceğini söyledi. Önemli noktalardan birinin de, karşıdakinin onayı olmaksızın bu davranışlara devam etmek olduğunu aktaran İlker, ''Cinsel taciz, sözle, beden diliyle ya da diğer iletişim araçları ile gerçekleştirilen cinsel içerikli davranışlardır. Örneğin, cinsel içerikli konuşmalar yapmak, cinsel organını göstermek, öpücük atmak gibi düşünülebilir. Eğer, istenmeyen herhangi bir temas, kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal eden bir eylem var ise öpmeye çalışmak, saçına dokunmaya çalışmak ya da bir penetrasyonun olması gibi durumlar cinsel saldırı kapsamında değerlendirilir'' ifadelerini kullandı.

Toplumun 'normal' olarak gördüğü ancak hak ihlali olarak nitelendirilebilecek birçok davranışın olduğunu ileten İlker, ‘’Hayır’’ dediğiniz noktadan itibaren atılan her adım bir taciz iken özellikle çocuklarının ‘’hayır’’ demesi kabul edilmeyip, sınırları gözetilmiyor ve hatta istismar dahi edilebiliyorlar. Bu noktada çocuğun “istenmeyen davranış” ve “onay” kavramları kapsamında bilinçlendirilmesi tacizin normalleştirilmemesi için önemli bir rol oynamaktadır'' ifadelerini kullandı.

''BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK SALDIRILAR ÇOK DAHA ZORLAYICI OLABİLİR''