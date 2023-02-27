Sessizliğe gömülen Antakya'daki son durum havadan görüntülendi

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Antakya'daki son durum, havadan görüntülendi. Depremlerden sonra acının merkezi haline gelen şehir, sessizliğe gömüldü.

DHA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:03
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkım uğrattığı 11 ilden biri olan Hatay genelinde, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

BİNLERCE BİNA, TARİHİ YAPI VE İŞ YERİ YIKILDI

Hatay'ın nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Antakya'da depremler nedeniyle binlerce bina, tarihi yapı ve iş yeri yerle bir oldu.

Birçok insana mezar olan yapılar görenlerin içini acıtırken, her sokakta enkaz yığınlarının olduğu şehir havadan görüntülendi. 

Depremler nedeniyle çocukluk arkadaşını, komşusunu, hatıralarını ve en yakınlarını kaybeden yurttaşlar, yaralarını sarmak için ya şehir değiştirdi ya da köyüne döndü.

Ayakta kalan hasarlı binalarda görülen perde, koltuk ve masa gibi eşyalar adeta 'hayalet şehir'i andırırken, içinde birçok hikayesi olduğu için ise, insanların gözlerinde kaygı ve korku oluşturuyor.


antakya hatay 6 Şubat depremi deprem Yıkım enkaz

İlgili Haberler

ABD, Antakya'da sahra hastanesi kurma çalışmalarına başladı

ABD, Antakya'da sahra hastanesi kurma çalışmalarına başladı
Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat: Antakya'yı yeniden ayağa kaldıracağız

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat: Antakya'yı yeniden ayağa kaldıracağız
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 6.4'lük depremde Antakya fayının bir kısmı kırıldı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 6.4'lük depremde Antakya fayının bir kısmı kırıldı

En Çok Okunan Haberler